Saldo blanco, en desfiles por la Revolución Mexicana en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En plena calma, sin incidentes y en un ambiente familiar y festivo, se llevaron a cabo este jueves los desfiles cívico-deportivos con motivo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana en Michoacán.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que los desfiles se desarrollaron de manera ordenada en 104 cabeceras municipales, donde miles de estudiantes, deportistas, instituciones y organizaciones civiles participaron para conmemorar esta fecha histórica.

Asimismo, dio a conocer que en nueve municipios más se realizaron actividades cívicas conmemorativas en tenencias y comunidades, manteniendo la tradición y la participación social en cada región del estado.

Zepeda Villaseñor destacó que, con motivo de esta jornada, continúa activo un operativo permanente de atención y vigilancia en todo el territorio michoacano, con el objetivo de garantizar la seguridad a las familias y atender cualquier situación con oportunidad.