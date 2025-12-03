Salario mínimo será de $9 mil 582 en 2026; inicia reducción de jornada a 40 horas, anuncia Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el incremento del salario mínimo general para el 2026, así como el inicio formal del proceso para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. Ambos acuerdos fueron presentados durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, como parte de los compromisos del segundo piso de la transformación.

Durante su mensaje, Sheinbaum calificó la medida como una “muy buena noticia” y destacó que se logró gracias a un acuerdo por consenso entre el gobierno, el sector empresarial y representantes del sector obrero. “Es una muy buena noticia para todas y todos los mexicanos”, declaró la mandataria al presentar a los actores clave del pacto, entre ellos representantes de la Coparmex, CTM, CROM, Concamin, Concanaco y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios, lo que representa un aumento del 13 por ciento. En términos mensuales, el ingreso será de 9 mil 582.47 pesos. En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario aumentará de 419.88 a 440.87 pesos diarios, equivalentes a 13 mil 409.80 pesos mensuales.