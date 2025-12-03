Salario mínimo será de $9 mil 582 en 2026; inicia reducción de jornada a 40 horas, anuncia Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el incremento del salario mínimo general para el 2026, así como el inicio formal del proceso para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. Ambos acuerdos fueron presentados durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, como parte de los compromisos del segundo piso de la transformación.
Durante su mensaje, Sheinbaum calificó la medida como una “muy buena noticia” y destacó que se logró gracias a un acuerdo por consenso entre el gobierno, el sector empresarial y representantes del sector obrero. “Es una muy buena noticia para todas y todos los mexicanos”, declaró la mandataria al presentar a los actores clave del pacto, entre ellos representantes de la Coparmex, CTM, CROM, Concamin, Concanaco y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).
A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios, lo que representa un aumento del 13 por ciento. En términos mensuales, el ingreso será de 9 mil 582.47 pesos. En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario aumentará de 419.88 a 440.87 pesos diarios, equivalentes a 13 mil 409.80 pesos mensuales.
Con este ajuste, el salario mínimo cubrirá el equivalente a dos canastas básicas, lo que representa un avance significativo hacia la meta establecida por el Gobierno de México de alcanzar 2.5 canastas básicas para el año 2030. Además, el poder adquisitivo habrá recuperado 154.2 por ciento desde 2018, según datos de la Secretaría del Trabajo y Conasami.
En cuanto a la reducción de la jornada laboral, se explicó que el proceso será gradual y se implementará entre 2026 y 2030, con base en un consenso nacional. La nueva norma establecerá una jornada semanal de 40 horas, sin disminución de sueldo ni prestaciones, y estará contemplada en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo.
El titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños López, detalló que durante el segundo semestre de 2025 se llevarán a cabo los ajustes normativos necesarios. Además, se instalarán mecanismos de seguimiento para garantizar que los empleadores respeten la nueva disposición. Se estima que más de 13.4 millones de personas en México trabajan más de 40 horas semanales y se beneficiarán con la medida.
Finalmente, el gobierno federal subrayó que la reducción de la jornada laboral no solo busca dignificar el trabajo, sino también mejorar la salud, la productividad y la calidad de vida de las y los trabajadores. La reforma se basa en estudios internacionales y en la experiencia de países que ya han adoptado este modelo laboral.
