Salario mínimo rendirá más en 2026: hasta 7.1 kg de frijol por día

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2026, el poder adquisitivo del salario mínimo general en México permitirá a las personas trabajadoras comprar más alimentos básicos como tortilla, frijol y huevo, según datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

De acuerdo con la información publicada el 4 de diciembre de 2025, con un día de salario mínimo en 2026 se podrán adquirir:

14.8 kilogramos de tortilla

7.1 kilogramos de frijol

6.5 kilogramos de huevo

Estas cifras representan un incremento en comparación con el año 2025, cuando con un salario mínimo diario se podían comprar: