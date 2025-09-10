¡Saca las cobijas! Prevén 48 frentes fríos para México en la temporada 2025-2026

Posibles efectos del clima

El SMN explicó que este pronóstico considera la influencia del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), actualmente en fase Neutra. Sin embargo, existe una probabilidad del 60% de que se desarrolle una La Niña débil y corta durante el otoño, lo cual podría provocar inviernos más secos y cálidos, especialmente en el norte del país.

En cuanto a temperaturas mínimas, se anticipan valores por encima del promedio en gran parte del país, principalmente en el norte y occidente, con entre 1 y 3 grados Celsius de diferencia. En contraste, en la Sierra Madre Occidental se esperan temperaturas más frías que lo habitual.

Recomendaciones de Protección Civil

La directora del Centro Nacional de Comunicación de la CNPC, Nadia Leticia Tadeo Benítez, reiteró la importancia de protegerse del frío, en especial en los hogares y entre grupos vulnerables como menores, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

Recomendaciones básicas:

Abrigarse en capas (“efecto cebolla”)

Cubrir cabeza y rostro

Tomar bebidas calientes

Evitar cambios bruscos de temperatura

No usar estufas, hornos o braseros para calentar el hogar

También se recordó que, si se utilizan chimeneas o calentadores, se debe contar con buena ventilación, y prestar atención a mascotas y animales.

