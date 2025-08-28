Saca 10 en el regreso a clases: evita gastos innecesarios en útiles y uniformes

Uno de los puntos clave, según ambas instituciones, es planear un presupuesto con anticipación. Esto evita compras de último momento y permite aprovechar promociones o buscar precios más bajos.

Además, recomiendan involucrar a las niñas, niños y adolescentes en el proceso, para que aprendan desde pequeños a identificar qué es necesario y qué no. Por ejemplo, cuadernos, tijeras o gomas con dibujos y decoraciones suelen costar hasta cinco veces más, sin aportar mejor desempeño.

También se sugiere revisar qué útiles del año pasado aún pueden usarse o donarse a quienes más lo necesiten. Incluso, se pueden intercambiar artículos entre compañeros de clase para reducir gastos y generar menos basura.

Para cuidar aún más el bolsillo, la Profeco invita a organizar compras en grupo. Ya sea entre familiares o padres de un mismo salón, comprar al mayoreo permite conseguir descuentos en productos como cuadernos, lápices u hojas.

Otra recomendación importante es verificar la calidad de mochilas, zapatos o calculadoras. Si los materiales no son resistentes, podrían dañarse rápido y generar un nuevo gasto a mitad del ciclo escolar.

Por último, se recuerda que en Campeche, Oaxaca, Morelos, zona Oriente de CDMX, Estado de México, Guerrero y Tamaulipas, siguen activas las Ferias de Regreso a Clases, donde se pueden encontrar útiles, mochilas y libros con descuentos de hasta el 50%.

SHA