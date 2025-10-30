Sí fue detenido en Lisboa Simón Levy, confirma la fiscal Bertha Alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención del empresario Simón Levy en Lisboa, Portugal, el pasado 28 de octubre, en cumplimiento de una ficha roja emitida por Interpol.

Según informó la fiscal Bertha Alcalde Luján, Levy enfrenta dos órdenes de aprehensión vigentes en México por los delitos de daño a propiedad ajena, amenazas, delitos contra el ambiente y responsabilidad de ejecutores de obra.

“Fuimos informados por Interpol México que Simón Levy fue detenido [...] en cumplimiento de una ficha roja”, declaró la funcionaria capitalina.

Aunque los delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, las órdenes fueron giradas tras seis citatorios judiciales desatendidos por el empresario. “Por su reiterada inasistencia, el juez de control determinó emitir las órdenes [...]. En su momento, él promovió un amparo, pero este quedó sin efecto tras volver a incumplir con las citaciones judiciales”, explicó Alcalde Luján.