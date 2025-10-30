Sí fue detenido en Lisboa Simón Levy, confirma la fiscal Bertha Alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención del empresario Simón Levy en Lisboa, Portugal, el pasado 28 de octubre, en cumplimiento de una ficha roja emitida por Interpol.
Según informó la fiscal Bertha Alcalde Luján, Levy enfrenta dos órdenes de aprehensión vigentes en México por los delitos de daño a propiedad ajena, amenazas, delitos contra el ambiente y responsabilidad de ejecutores de obra.
“Fuimos informados por Interpol México que Simón Levy fue detenido [...] en cumplimiento de una ficha roja”, declaró la funcionaria capitalina.
Aunque los delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, las órdenes fueron giradas tras seis citatorios judiciales desatendidos por el empresario. “Por su reiterada inasistencia, el juez de control determinó emitir las órdenes [...]. En su momento, él promovió un amparo, pero este quedó sin efecto tras volver a incumplir con las citaciones judiciales”, explicó Alcalde Luján.
La detención fue notificada por Interpol Portugal, y Levy fue presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa. Dicho tribunal decidió dejarlo en libertad bajo medidas cautelares mientras se analiza si el empresario cuenta con doble nacionalidad.
“Actualmente permanece en territorio portugués y en los próximos días formalizaremos la solicitud de extradición a través de los canales diplomáticos correspondientes”, añadió la fiscal.
Levy es conocido por su participación en proyectos de desarrollo urbano y por haber ocupado cargos en la administración pública federal durante el sexenio anterior. Desde hace varios años enfrenta procesos judiciales relacionados con agresiones y daños a propiedad privada.
En 2021 su nombre volvió a cobrar relevancia mediática tras una denuncia por amenazas y agresiones verbales, lo que derivó en una investigación formal. A raíz de ese caso, inició un proceso legal que culminó en las órdenes de captura actualmente vigentes a nivel internacional.
Las autoridades mexicanas indicaron que esperarán la resolución portuguesa sobre su estatus migratorio antes de avanzar en el procedimiento de extradición.
“Seguiremos los pasos correspondientes conforme al derecho internacional y con pleno respeto a los procedimientos judiciales de ambos países”, concluyó Bertha Alcalde.
