Rosalía anuncia nuevas fechas en México con su Lux Tour 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras agotar boletos en tiempo récord, la superestrella española Rosalía anunció nuevas fechas en México como parte de su esperado Lux Tour 2026.
La promotora Ocesa confirmó a través de redes sociales que la gira, presentada por Banamex, sumará tres conciertos adicionales para que más seguidores puedan disfrutar de su innovadora propuesta musical en vivo.
Las nuevas fechas incluyen presentaciones en:
Guadalajara: 16 de agosto en la Arena VFG
Ciudad de México: 28 y 29 de agosto en el Palacio de los Deportes
La cantante catalana, conocida por su poderosa fusión de flamenco, pop y electrónica, ha generado una verdadera ola de entusiasmo entre sus fans mexicanos, por lo que se espera que estas nuevas funciones también registren llenos totales.
Para quienes buscan asegurar su lugar, la Preventa Banamex ya está disponible para tarjetahabientes. La venta general comenzará este miércoles 11 de diciembre a las 11:00 horas, por lo que se recomienda estar pendientes para adquirir los boletos antes de que se agoten.
Las presentaciones de Rosalía en México prometen una experiencia sensorial completa, con una puesta en escena visualmente impactante, coreografías vibrantes y una selección de éxitos que han redefinido el panorama musical actual.
mrh