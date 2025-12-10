Rosalía anuncia nuevas fechas en México con su Lux Tour 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras agotar boletos en tiempo récord, la superestrella española Rosalía anunció nuevas fechas en México como parte de su esperado Lux Tour 2026.

La promotora Ocesa confirmó a través de redes sociales que la gira, presentada por Banamex, sumará tres conciertos adicionales para que más seguidores puedan disfrutar de su innovadora propuesta musical en vivo.