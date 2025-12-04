Rosa Icela encabezará mañanera ante viaje de Sheinbaum al sorteo del Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este jueves que viaja a Washington, D.C., para representar al país en el primer encuentro internacional relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.

En este evento participan también el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte del comité organizador tripartita del torneo que se celebrará en los tres países de Norteamérica.

A través de su cuenta oficial de X, Sheinbaum detalló que, durante su ausencia, la conferencia matutina del Gobierno Federal —conocida como la “Mañanera del Pueblo”— será encabezada el viernes 5 de diciembre por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, a partir de las 7:30 de la mañana.