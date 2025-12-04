México

Rosa Icela encabezará mañanera ante viaje de Sheinbaum al sorteo del Mundial 2026

La presidenta viaja a Washington para participar en esta reunión internacional con motivo de la Copa Mundial FIFA 2026
Rosa Icela encabezará mañanera ante viaje de Sheinbaum al sorteo del Mundial 2026
X/ @Claudiashein
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este jueves que viaja a Washington, D.C., para representar al país en el primer encuentro internacional relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.

En este evento participan también el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte del comité organizador tripartita del torneo que se celebrará en los tres países de Norteamérica.

A través de su cuenta oficial de X, Sheinbaum detalló que, durante su ausencia, la conferencia matutina del Gobierno Federal —conocida como la “Mañanera del Pueblo”— será encabezada el viernes 5 de diciembre por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, a partir de las 7:30 de la mañana.

Esta cumbre forma parte de las actividades diplomáticas y logísticas rumbo al Mundial FIFA 2026, del cual México será una de las sedes principales. Se espera que en el encuentro se definan aspectos clave como infraestructura, seguridad y distribución de partidos.

SHA

Rosa Icela Rodríguez
Claudia Sheinbaum Pardo
Grid
Rosa Icela Rodríguez Velázquez
Copa Mundial FIFA 2026

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com