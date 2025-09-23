Rosa Icela comparece ante diputados por informe de Sheinbaum

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, compareció este martes ante el Pleno de la Cámara de Diputados, donde defendió la gestión federal en temas de seguridad, economía y derechos humanos.

Durante su intervención, afirmó que “México está en paz” y aseguró que no hay persecución política ni impunidad, en referencia a señalamientos de represión. Destacó que el país mantiene una economía estable, con una moneda apreciada frente al dólar, y subrayó que en el primer semestre de 2025 se logró una inversión extranjera récord de 34 mil millones de dólares.

En materia laboral, indicó que hay 22.4 millones de empleos formales y una tasa de desempleo del 2.7%, la más baja desde que hay registro. También destacó el impacto de los programas sociales y el salario mínimo, con una inversión de más de 850 mil millones de pesos para 32 millones de familias.