Rosa Icela comparece ante diputados por informe de Sheinbaum

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, compareció este martes ante el Pleno de la Cámara de Diputados, donde defendió la gestión federal en temas de seguridad, economía y derechos humanos.
Durante su intervención, afirmó que “México está en paz” y aseguró que no hay persecución política ni impunidad, en referencia a señalamientos de represión. Destacó que el país mantiene una economía estable, con una moneda apreciada frente al dólar, y subrayó que en el primer semestre de 2025 se logró una inversión extranjera récord de 34 mil millones de dólares.
En materia laboral, indicó que hay 22.4 millones de empleos formales y una tasa de desempleo del 2.7%, la más baja desde que hay registro. También destacó el impacto de los programas sociales y el salario mínimo, con una inversión de más de 850 mil millones de pesos para 32 millones de familias.
Sobre seguridad, reportó una reducción del 25% en homicidios durante 11 meses consecutivos, y reafirmó el compromiso con una estrategia basada en prevención, inteligencia, coordinación y fortalecimiento de la Guardia Nacional. Agregó que se han destruido más de 5 mil armas como parte del programa Sí al desarme, Sí a la paz.
En el ámbito internacional, mencionó la estrategia México Te Abraza para la atención de personas repatriadas, y confirmó la colaboración con Estados Unidos en temas de migración y seguridad, con base en el respeto a la soberanía.
Rodríguez también abordó el compromiso con los derechos humanos y la verdad histórica, señalando avances en la búsqueda de personas desaparecidas, y recordó la disculpa pública por los hechos del 2 de octubre de 1968.
Finalmente, anunció que se trabaja en una nueva ley para regular juegos y sorteos, vigente desde 1947, y confirmó que Gobernación participa en los preparativos para el Mundial 2026 en las sedes mexicanas.
