Ronald Johnson se reúne con líderes automotrices y resalta resalta colaboración con Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, sostuvo este miércoles un encuentro con líderes del sector automotriz, en el marco del acuerdo alcanzado recientemente sobre aranceles.
Durante la reunión, el diplomático destacó que la industria automotriz es considerada una prioridad para el presidente Donald Trump, al tratarse de un sector que protege a productores y trabajadores estadounidenses, pero que también impulsa la generación de empleos e inversión en ambos países.
“Cuando era niño, en el negocio de autopartes de mi padre solía ver etiquetas que decían Hecho en México. Esos momentos me enseñaron el valor de nuestra integración y del sector automotriz. Trabajamos con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer aún más este sector vital y su competitividad”, afirmó Johnson.
El embajador subrayó que la relación comercial automotriz es un claro ejemplo de integración económica, pues se trata de una de las cadenas de producción más sólidas entre México y Estados Unidos.
Johnson añadió que, además del diálogo con la industria automotriz, el martes sostuvo un intercambio con líderes de tecnologías de la información y telecomunicaciones de ambos países, en busca de reforzar la cooperación y atraer nuevas inversiones en sectores estratégicos.
mrh