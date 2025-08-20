Ronald Johnson se reúne con líderes automotrices y resalta resalta colaboración con Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, sostuvo este miércoles un encuentro con líderes del sector automotriz, en el marco del acuerdo alcanzado recientemente sobre aranceles.

Durante la reunión, el diplomático destacó que la industria automotriz es considerada una prioridad para el presidente Donald Trump, al tratarse de un sector que protege a productores y trabajadores estadounidenses, pero que también impulsa la generación de empleos e inversión en ambos países.

“Cuando era niño, en el negocio de autopartes de mi padre solía ver etiquetas que decían Hecho en México. Esos momentos me enseñaron el valor de nuestra integración y del sector automotriz. Trabajamos con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer aún más este sector vital y su competitividad”, afirmó Johnson.