Robo insólito: intentan llevarse adorno del Mundial en Nuevo León [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de un año del Mundial de 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, la fiebre futbolera ya se siente en el país. Sin embargo, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, un hecho insólito llamó la atención de vecinos y aficionados.

El Ayuntamiento instaló decoraciones alusivas al torneo, entre ellas una portería gigante y un balón de gran tamaño colocado en la Avenida Chapultepec y Paseo del Valle, en la colonia Valle de Chapultepec. No obstante, el entusiasmo se vio empañado cuando un hombre de 64 años intentó robar el balón.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo el sujeto, identificado como Daniel “N”, junto con una mujer, desmontó el adorno, lo subió al capacete de su vehículo y lo amarró con cuerdas para llevárselo. El hecho generó sorpresa entre vecinos, quienes notificaron a las autoridades municipales.