Robo insólito: intentan llevarse adorno del Mundial en Nuevo León [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de un año del Mundial de 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, la fiebre futbolera ya se siente en el país. Sin embargo, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, un hecho insólito llamó la atención de vecinos y aficionados.
El Ayuntamiento instaló decoraciones alusivas al torneo, entre ellas una portería gigante y un balón de gran tamaño colocado en la Avenida Chapultepec y Paseo del Valle, en la colonia Valle de Chapultepec. No obstante, el entusiasmo se vio empañado cuando un hombre de 64 años intentó robar el balón.
Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo el sujeto, identificado como Daniel “N”, junto con una mujer, desmontó el adorno, lo subió al capacete de su vehículo y lo amarró con cuerdas para llevárselo. El hecho generó sorpresa entre vecinos, quienes notificaron a las autoridades municipales.
Tras contar con datos suficientes del vehículo, la Policía de Guadalupe localizó al presunto responsable en el cruce de Gardenia y Mármol, en la colonia Rafael Ramírez, donde fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.
De acuerdo con versiones preliminares, el hombre afirmó que tomó el balón porque pensó que tenía un valor elevado y pretendía venderlo. La estructura formaba parte de los adornos instalados para que las familias y visitantes pudieran tomarse la foto del recuerdo previo a la Copa del Mundo 2026.
