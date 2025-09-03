Roblox implementará control de edad para proteger a menores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Roblox, la plataforma de videojuegos con más de 111 millones de usuarios activos diarios, anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad infantil en línea, tras enfrentar controversias y demandas por supuestamente exponer a menores a riesgos.

El director de seguridad de Roblox, Matt Kaufman, informó en un comunicado que antes de que termine 2025 se implementará una función de estimación de edad basada en reconocimiento facial, verificación de identidad y consentimiento parental. El objetivo es restringir la comunicación entre adultos y menores, salvo en casos donde exista un vínculo en la vida real.

Además, la empresa se asociará con la Coalición Internacional de Clasificación por Edad (IARC) para asignar etiquetas de madurez a las experiencias dentro de la plataforma. En Estados Unidos, estas clasificaciones estarán a cargo de la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB), que otorga sellos como “E” (para todos), “T” (adolescentes) y “M” (adultos).

Kaufman aseguró que estas medidas buscan “dar más claridad y confianza a los padres sobre el contenido apropiado para sus hijos”, y se suman a otras herramientas ya aplicadas, como Roblox Sentinel, sistema impulsado por inteligencia artificial que detecta riesgos, así como filtros automáticos en texto y voz.

La plataforma, donde el 36% de los usuarios son menores de 13 años, enfrenta un creciente escrutinio en Estados Unidos.

A pesar de estas críticas, la empresa asegura que su equipo de seguridad es robusto y que monitorea de manera proactiva todos los chats de texto, bloqueando funciones como el envío de imágenes o el acceso a chats privados para usuarios menores de 13 años.