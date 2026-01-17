Roblox habría sido usado para contactar a menores; ya fueron localizadas en la CDMX

Desde el reporte de su ausencia, se activaron protocolos inmediatos de búsqueda, que incluyeron entrevistas a familiares, recorridos en tierra, análisis de medios digitales y trabajos de investigación apoyados por la Unidad de Investigación del Delito.

Durante las indagatorias, se detectó que las menores habrían sido contactadas por un hombre a través del videojuego Roblox, lo que derivó en su presunto traslado al estado de Campeche. La Secretaría de Seguridad de Campeche colaboró con la verificación de un domicilio, sin éxito en ese momento.

No obstante, gracias a nueva información proporcionada por un familiar, se identificó un contacto relacionado con las menores, lo que llevó a su localización en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), donde llegaron presuntamente procedentes de Campeche. Según las primeras investigaciones, la ausencia habría sido voluntaria.

Las menores fueron atendidas por personal especializado en búsqueda y atención a víctimas, quienes brindaron acompañamiento y canalización a las instancias correspondientes, conforme al protocolo.

Las investigaciones siguen abiertas para deslindar responsabilidades y prevenir futuros casos similares. Las autoridades reiteraron el llamado a madres, padres y tutores a supervisar el uso de videojuegos en línea y redes digitales, especialmente en menores de edad.

BCT