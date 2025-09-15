Rita Cetina: hoy inicia la inscripción a la beca para alumnos de secundaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de hoy hasta el 30 de septiembre, los padres de familia o tutores de los alumnos de secundaria pública podrán hacer la incorporación a la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina", quienes accederá a un monto de mil 900 pesos bimestrales por familiar y, en caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

De acuerdo a la Coordinación de las Becas para el Bienestar, las Asambleas para informar a los padres de familia o tutores sobre esta beca continúan hasta el 24 de septiembre, pero la incorporación a la misma ya comienza el día de hoy y será vía internet a través de www.becaritacetina.gob.mx .

Serán los padres de familia o tutores quienes realicen el trámite correspondiente, además de que ellos mismos serán quienes recojan la tarjeta donde recibirán el pago de la beca.

Para el proceso de inscripción, los padres de familia o tutores deberán tener a la mano su CURP, un número telefónico, un correo electrónico, una identificación oficial y el comprobante de domicilio; mientras que de los estudiantes se deberá tener la CURP y la clave del Centro de Trabajo de la Escuela.

En este punto, se recomienda verificar que la CURP este certificada ante el Registro Civil y que se confirme que la inscripción de las y los estudiantes estén ante el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) a través de siged.sep.gob.mx.

La Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" se da durante un periodo de 10 meses, a excepción de julio y agosto por ser temporada vacacional.

En Michoacán hay un universo de 349 mil 863 familias con menores en prescolar, primaria y secundaria; el registro únicamente es para alumnos de secundaria pública, donde la matrícula es de 207 mil alumnos. Para primaria se prevé arrancar con los trabajos en el 2026 y, para prescolar hasta el 2027.