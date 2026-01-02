Rinden homenaje en CDMX a marinos fallecidos en misión en Galveston

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina (Semar) rindió este martes un homenaje de cuerpo presente a los cuatro marinos que perdieron la vida el pasado 22 de diciembre en Galveston, Texas, durante una ceremonia solemne celebrada en su sede ubicada en la Ciudad de México.

El acto estuvo encabezado por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, quien destacó la entrega, vocación de servicio y compromiso de los elementos fallecidos en el cumplimiento de sus misiones de auxilio y protección a la población.

Durante el homenaje, se realizó el tradicional pase de lista, seguido de honores fúnebres y una guardia de honor, mientras la Banda de Guerra del Alto Mando interpretaba el toque de silencio. Al evento asistieron familiares, compañeros y altos mandos navales.