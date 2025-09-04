México

Ridiculiza Sheinbaum a Alito por denuncia de narcodictadura

La presidenta defendió la cooperación bilateral con EU y rechazó señalamientos de vínculos con el narcotráfico
En Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que nunca negociará la soberanía ni el respeto a México
En Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que nunca negociará la soberanía ni el respeto a MéxicoESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó de “ridículo” al líder nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno, por viajar a Washington a denunciar la supuesta existencia de una “narcodictadura comunista” en el país.

En un mensaje desde Palacio Nacional, Sheinbaum recordó que mientras el priista hacía estas declaraciones, funcionarios estadounidenses reconocían la cooperación con México en la lucha contra el crimen organizado.

“Ayer otra vez, Alito allá en Washington. ¡Fíjense nada más, hasta hacen el ridículo, la verdad! Allá diciendo: ‘es que el gobierno de México está vinculado con los narcos’. Y aquí Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación que hay”
declaró

La mandataria también criticó al panista Roberto Gil Zuarth y sostuvo que los señalamientos opositores buscan afectar al país con “mentiras y calumnias”.

“Lo que buscan es que le vaya mal al país para cumplir con sus objetivos políticos [...] pero ayer se les cayó el teatrito”
agregó

Durante la reunión con Rubio, afirmó que se trató de un encuentro positivo y basado en respeto mutuo. “Nunca vamos a negociar nuestros principios y el máximo principio es la defensa de nuestra soberanía y de nuestro territorio, eso es innegociable”, subrayó.

Sheinbaum explicó que los acuerdos incluyen temas comerciales y el reconocimiento de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, quienes contribuyen de manera significativa a la economía.

Respecto a las manifestaciones en EU donde se pedía “rescatar” a México, la presidenta evitó pronunciarse.

Finalmente, reiteró que la relación con Washington se construye “en igualdad de condiciones, con cooperación y reciprocidad”.

Te puede interesar:
México y EE.UU. acuerdan cooperación en seguridad sin subordinación
En Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que nunca negociará la soberanía ni el respeto a México

RPO

Sheinbaum
Alito Moreno

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com