Ridiculiza Sheinbaum a Alito por denuncia de narcodictadura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó de “ridículo” al líder nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno, por viajar a Washington a denunciar la supuesta existencia de una “narcodictadura comunista” en el país.
En un mensaje desde Palacio Nacional, Sheinbaum recordó que mientras el priista hacía estas declaraciones, funcionarios estadounidenses reconocían la cooperación con México en la lucha contra el crimen organizado.
La mandataria también criticó al panista Roberto Gil Zuarth y sostuvo que los señalamientos opositores buscan afectar al país con “mentiras y calumnias”.
Durante la reunión con Rubio, afirmó que se trató de un encuentro positivo y basado en respeto mutuo. “Nunca vamos a negociar nuestros principios y el máximo principio es la defensa de nuestra soberanía y de nuestro territorio, eso es innegociable”, subrayó.
Sheinbaum explicó que los acuerdos incluyen temas comerciales y el reconocimiento de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, quienes contribuyen de manera significativa a la economía.
Respecto a las manifestaciones en EU donde se pedía “rescatar” a México, la presidenta evitó pronunciarse.
Finalmente, reiteró que la relación con Washington se construye “en igualdad de condiciones, con cooperación y reciprocidad”.
RPO