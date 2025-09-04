Ridiculiza Sheinbaum a Alito por denuncia de narcodictadura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó de “ridículo” al líder nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno, por viajar a Washington a denunciar la supuesta existencia de una “narcodictadura comunista” en el país.

En un mensaje desde Palacio Nacional, Sheinbaum recordó que mientras el priista hacía estas declaraciones, funcionarios estadounidenses reconocían la cooperación con México en la lucha contra el crimen organizado.