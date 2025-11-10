Ricardo Salinas Pliego propone eliminar el ISR por trabajar: "es un impuesto asqueroso"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego volvió a generar conversación en redes sociales al sugerir que el próximo presidente de México debería eliminar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) relacionado con el trabajo.

Durante una publicación desde el Pacífico, mientras disfrutaba de un viaje de fin de semana, el fundador de Grupo Salinas compartió su opinión sobre el sistema fiscal actual.

En su mensaje, calificó al ISR como un “impuesto asqueroso” y afirmó que el país estaría mejor sin esta carga para quienes generan ingresos por su trabajo.

Además, dejó entrever que podría exponer más a fondo su postura en un video, dependiendo del curso de su jornada.

Para cerrar su mensaje, utilizó una metáfora marítima que aludía al liderazgo político: “Un barco, por más bueno que sea o la mejor tecnología que tenga, si ustedes escogen un capitán pendejo, los puede hundir”, escribió.

Finalmente, hizo un llamado a elegir bien a quien dirija el país.