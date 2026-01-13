Ricardo Salinas denuncia al Estado mexicano ante la CIDH por persecución política

Previo a la reunión, Salinas Pliego compartió en su cuenta personal un mensaje en el que criticó a quienes —según él— “se quejan y no dan resultados” en México. “México merece tener un buen gobierno, un futuro lleno de prosperidad y ofrecerle a sus ciudadanos la oportunidad de tener una buena vida”, escribió. Agregó: “No hay que escuchar a piojosos resentidos que nos piden conformarnos con poco”, lo cual generó diversas reacciones en redes sociales.

El comunicado de Grupo Salinas concluye que este caso “trasciende lo personal”, y lo plantea como un llamado a defender el Estado de Derecho ante una supuesta toma de instituciones por parte del gobierno y, según advierte, también de estructuras criminales. La intención, aseguran, es visibilizar un patrón de hostigamiento que limita el pluralismo democrático y la libertad de expresión en el país.

Finalmente, se solicitó a la CIDH que se declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y se ordenen garantías de no repetición, a fin de restablecer la independencia judicial y proteger el derecho de propiedad. Hasta el cierre de esta edición, autoridades federales no han emitido una postura oficial respecto a la denuncia.

rmr