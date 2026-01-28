Revolut ya opera como banco en México y ofrece ahorro con hasta 15% anual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras varios meses de espera y una fase beta limitada, Revolut anunció el inicio oficial de sus operaciones bancarias completas en México, convirtiéndose en el primer banco que la fintech europea lanza fuera de Europa.
De acuerdo con su comunicado, Revolut opera ya como Institución de Banca Múltiple, con licencia bancaria mexicana, capital propio y supervisión de las autoridades financieras. Este paso le permite ofrecer productos de ahorro regulados, con rendimientos de hasta 15% anual, uno de sus principales atractivos en el país.
La compañía obtuvo autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con aval del Banco de México, por lo que los depósitos de sus clientes están protegidos por el IPAB hasta por alrededor de 3.4 millones de pesos. Además, capitalizó su operación en México con más de 100 millones de dólares, superando el mínimo regulatorio.
Revolut inicia operaciones con un paquete completo de banca digital, que incluye cuentas de ahorro con rendimiento diario, manejo de casi 30 monedas, transferencias internacionales de bajo costo, pagos de servicios y cuentas conjuntas y familiares. También ofrece planes de suscripción Premium y Metal, con beneficios adicionales y tarjetas personalizadas.
En cuanto a los rendimientos, el banco ofrece una tasa fija de hasta 15% anual para los primeros 25,000 pesos, sin monto mínimo de apertura. Para saldos mayores, las tasas van de 7% a 7.5% anual, y se reducen a 5% para montos superiores al millón de pesos.
La elección de México responde a su tamaño económico y potencial de crecimiento. Revolut, fundada en 2015 en Reino Unido, suma más de 70 millones de clientes a nivel global y busca usar al país como punto clave para su expansión bancaria fuera de Europa.
mrh