Revolut ya opera como banco en México y ofrece ahorro con hasta 15% anual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras varios meses de espera y una fase beta limitada, Revolut anunció el inicio oficial de sus operaciones bancarias completas en México, convirtiéndose en el primer banco que la fintech europea lanza fuera de Europa.

De acuerdo con su comunicado, Revolut opera ya como Institución de Banca Múltiple, con licencia bancaria mexicana, capital propio y supervisión de las autoridades financieras. Este paso le permite ofrecer productos de ahorro regulados, con rendimientos de hasta 15% anual, uno de sus principales atractivos en el país.

La compañía obtuvo autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con aval del Banco de México, por lo que los depósitos de sus clientes están protegidos por el IPAB hasta por alrededor de 3.4 millones de pesos. Además, capitalizó su operación en México con más de 100 millones de dólares, superando el mínimo regulatorio.