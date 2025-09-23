Revolut iniciará operaciones como banco en México a principios de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El banco digital británico Revolut anunció que prevé iniciar operaciones en México a principios de 2026, luego de recibir en abril de 2024 la licencia bancaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Actualmente, la institución se encuentra en la etapa de auditorías regulatorias, requisito indispensable para comenzar a atender clientes en el país.
Fundada en 2015 en el Reino Unido, Revolut opera bajo un modelo 100% digital y ya suma más de 65 millones de clientes en 39 países. Tan solo en el primer semestre de 2025 reportó ingresos globales superiores a 4 mil millones de dólares, con una utilidad neta de 1.4 mil millones.
Su meta es alcanzar los 100 millones de clientes hacia 2027 y expandirse a 30 nuevos mercados antes de 2030, con presencia proyectada en América Latina, Asia-Pacífico y Medio Oriente.
En la región, la fintech adelantó que también solicitará licencia bancaria en Argentina y Colombia.
Para acompañar este crecimiento, Revolut anunció un plan de inversiones globales por 13 mil millones de dólares en cinco años, lo que permitirá la creación de 10 mil empleos en todo el mundo.
4 mil millones se destinarán a reforzar operaciones en el Reino Unido.
1,200 millones a Francia, como centro estratégico en Europa Occidental.
500 millones a acelerar su negocio en Estados Unidos.
El resto se invertirá en otros mercados europeos y en el lanzamiento de nuevas operaciones en Latinoamérica, Asia y Medio Oriente.
“Nuestra misión siempre ha sido simplificar el dinero para nuestros clientes, y nuestra visión de convertirnos en el primer banco verdaderamente global del mundo es la máxima expresión de ello”, afirmó Nik Storonsky, director general y cofundador de Revolut.
