Revolut iniciará operaciones como banco en México a principios de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El banco digital británico Revolut anunció que prevé iniciar operaciones en México a principios de 2026, luego de recibir en abril de 2024 la licencia bancaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Actualmente, la institución se encuentra en la etapa de auditorías regulatorias, requisito indispensable para comenzar a atender clientes en el país.

Fundada en 2015 en el Reino Unido, Revolut opera bajo un modelo 100% digital y ya suma más de 65 millones de clientes en 39 países. Tan solo en el primer semestre de 2025 reportó ingresos globales superiores a 4 mil millones de dólares, con una utilidad neta de 1.4 mil millones.

Su meta es alcanzar los 100 millones de clientes hacia 2027 y expandirse a 30 nuevos mercados antes de 2030, con presencia proyectada en América Latina, Asia-Pacífico y Medio Oriente.

En la región, la fintech adelantó que también solicitará licencia bancaria en Argentina y Colombia.