Revocan licencia a Vector Casa Bolsa; estas son las razones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Recientemente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la revocación de la licencia de Vector Casa Bolsa, una institución financiera en México. Esta decisión fue tomada debido a una petición voluntaria de la propia empresa, que decidió solicitar el cese de su autorización para operar en el país.

El proceso comenzó el 1 de diciembre de 2025, cuando Vector Casa Bolsa presentó la solicitud ante la CNBV, cumpliendo con todos los requisitos legales y formales establecidos por la normativa mexicana. El 12 de diciembre, la CNBV aprobó la solicitud y resolvió que, desde el punto de vista legal y operativo, la revocación de la licencia era lo más adecuado.

Es importante resaltar que esta revocación no está relacionada con las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ni con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), a pesar de que en algunos medios se había sugerido lo contrario.