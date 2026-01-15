Revisión del T-MEC no es para cambiarlo, sino para reforzarlo: Ebrard

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México planteará una postura de fortalecimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la revisión programada para este 2026, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante la conferencia de prensa presidencial, Ebrard explicó que el objetivo principal del país es consolidar y mejorar los mecanismos actuales del tratado, los cuales, aseguró, han dado buenos resultados en crecimiento comercial y generación de empleo en la región de América del Norte.

“Ese es nuestro primer objetivo estratégico”, subrayó.

Consolidar, no renegociar

Ebrard dejó claro que México no busca renegociar el tratado, sino preservar su estructura actual y optimizar su aplicación. Señaló que se presentará un documento en el que se destaquen los resultados positivos del acuerdo, como el crecimiento en el intercambio comercial y la interdependencia económica con Estados Unidos y Canadá.

“México es el cliente número uno de los Estados Unidos y el dos, Canadá [...] Le compramos más a EE.UU. que China y Alemania juntos”, dijo.

Reforzar solución de controversias

Uno de los temas que México propondrá mejorar es el sistema de solución de controversias, con el fin de evitar decisiones intempestivas que perjudiquen a sectores específicos.

“Queremos que el sistema de solución de controversia se fortalezca para reducir incertidumbre”, explicó.

Reciprocidad en mecanismos laborales

El titular de Economía también adelantó que México buscará una mayor reciprocidad en mecanismos del tratado, particularmente en el apartado laboral.

“Estamos planteando también que haya reciprocidad en varios de los mecanismos, por ejemplo, el mecanismo laboral”, puntualizó.

Side letters, tema pendiente

Ebrard hizo énfasis en que otro de los ejes de la postura mexicana será el cumplimiento de las cartas paralelas del T-MEC, conocidas como “side letters”, especialmente en lo relacionado con el acero.

“Se establecían procedimientos o procesos de consulta de 60 días que no se han seguido. Ha habido varios inconvenientes en esa materia”, reconoció.

Avances y fecha límite

Respecto a los avances de la revisión, el secretario aseguró que los trabajos “van viento en popa” y que se han atendido los puntos de preocupación de México. Recordó que el 1 de julio de 2026 es la fecha establecida para concluir la revisión, pero las conclusiones deberán presentarse a finales de enero de este año.

“Tenemos contacto constante con Estados Unidos y Canadá, prácticamente cada semana, sea físico o por Zoom”, agregó.

