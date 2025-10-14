Revelan video del ataque contra el abogado David Cohen; policía de investigación fue quien detuvo al agresor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido abogado penalista David Cohen Sacal, de 48 años, murió la madrugada del 14 de octubre tras ser atacado a tiros frente al Poder Judicial de la Ciudad de México. El atentado ocurrió un día antes, mientras se dirigía a las salas penales en la colonia Doctores.
Según los primeros reportes, el agresor, identificado como Héctor “N”, de 18 años, se aproximó al abogado a bordo de una motocicleta y le disparó a corta distancia en varias ocasiones, hiriéndolo en la cabeza y el cuerpo. El hecho ocurrió sobre la avenida Niños Héroes.
Aunque Cohen contaba con dos escoltas privados —uno de KAUIL GROUP y otro de CUSAEM—, estos no repelieron el ataque ni lograron evitarlo. La falta de reacción ha generado críticas dentro del gremio legal y entre la opinión pública.
La respuesta vino de un agente de la Policía de Investigación, Víctor Manuel Velázquez Hernández, quien se encontraba en la zona. Al presenciar el atentado, disparó contra el atacante, lo hirió en el brazo y logró detenerlo en el lugar. Su rápida intervención fue clave para evitar la huida.
El abogado fue trasladado en estado crítico al Hospital Ángeles. Aunque inicialmente circuló la versión de que había fallecido en el sitio, la Fiscalía de la CDMX aclaró que fue sometido a cirugía de emergencia. Sin embargo, falleció a las 00:02 horas del 14 de octubre, luego de 19 minutos sin respuesta a maniobras de reanimación.
En su declaración, Héctor “N” confesó que le ofrecieron 30 mil pesos por cometer el asesinato, aunque aseguró desconocer al autor intelectual. Las autoridades investigan si el crimen está relacionado con casos sensibles, entre ellos la Cooperativa Cruz Azul, donde Cohen representaba al exdirector Guillermo “Billy” Álvarez.
La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso calificado y continúa la búsqueda de un segundo implicado.
mrh