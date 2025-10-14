Revelan video del ataque contra el abogado David Cohen; policía de investigación fue quien detuvo al agresor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido abogado penalista David Cohen Sacal, de 48 años, murió la madrugada del 14 de octubre tras ser atacado a tiros frente al Poder Judicial de la Ciudad de México. El atentado ocurrió un día antes, mientras se dirigía a las salas penales en la colonia Doctores.

Según los primeros reportes, el agresor, identificado como Héctor “N”, de 18 años, se aproximó al abogado a bordo de una motocicleta y le disparó a corta distancia en varias ocasiones, hiriéndolo en la cabeza y el cuerpo. El hecho ocurrió sobre la avenida Niños Héroes.

Aunque Cohen contaba con dos escoltas privados —uno de KAUIL GROUP y otro de CUSAEM—, estos no repelieron el ataque ni lograron evitarlo. La falta de reacción ha generado críticas dentro del gremio legal y entre la opinión pública.

La respuesta vino de un agente de la Policía de Investigación, Víctor Manuel Velázquez Hernández, quien se encontraba en la zona. Al presenciar el atentado, disparó contra el atacante, lo hirió en el brazo y logró detenerlo en el lugar. Su rápida intervención fue clave para evitar la huida.