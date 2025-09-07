Revelan video de mujer dando a luz y abandonando a su bebé en calle de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo video difundido por el periodista Carlos Jiménez ha generado profunda indignación en redes sociales, al mostrar el momento exacto en que una mujer da a luz a su hija en plena vía pública y la abandona en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

El material audiovisual, captado por una cámara de vigilancia, muestra cómo la mujer se baja del un vehículo y, en cuclillas, da a luz a la bebé; posteriormente se limpia, se sube al automóvil y huye del lugar.

“La mujer parió en la calle, tiró a la bebé… y huyó hacia el Estado de México por la carretera a Pachuca”, publicó el comunicador en su cuenta de X (antes Twitter), junto al video que ya ha sido compartido cientos de veces.