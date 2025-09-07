Revelan video de mujer dando a luz y abandonando a su bebé en calle de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo video difundido por el periodista Carlos Jiménez ha generado profunda indignación en redes sociales, al mostrar el momento exacto en que una mujer da a luz a su hija en plena vía pública y la abandona en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.
El material audiovisual, captado por una cámara de vigilancia, muestra cómo la mujer se baja del un vehículo y, en cuclillas, da a luz a la bebé; posteriormente se limpia, se sube al automóvil y huye del lugar.
“La mujer parió en la calle, tiró a la bebé… y huyó hacia el Estado de México por la carretera a Pachuca”, publicó el comunicador en su cuenta de X (antes Twitter), junto al video que ya ha sido compartido cientos de veces.
Como se informó el sábado anterior, la recién nacida fue localizada horas después por un ciclista que escuchó su llanto y alertó a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes la hallaron con signos de hipotermia y manchas hemáticas.
La bebé, prematura de aproximadamente 25 semanas de gestación, permanece hospitalizada en estado grave pero estable, según el último parte médico. Se le diagnosticó síndrome de dificultad respiratoria y riesgo de sepsis.
Autoridades analizan las grabaciones para identificar a la mujer que aparece en el video y localizarla. El caso ya está en manos del Ministerio Público.
Así sucedieron los hechos:
rmr