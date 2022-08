Revelan video de ataque armado a pizzería en Ciudad Juárez

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la cifra, lamentó el hecho, y deseó que no se repita:

"Algo que no se había presentado y ojalá no se repita porque se agredió a la población civil, inocente como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente, entonces esto es lo más lamentable de este asunto", dijo.

