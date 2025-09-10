Revelan video completo de la explosión de equipo de CFE en León, Guanajuato

León, Guanajuato (MiMorelia.com).- Un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) explotó en dos ocasiones en la ciudad de León, generando una escena de pánico, daños materiales en un local comercial y al menos 10 personas lesionadas, el pasado fin de semana.
El incidente ocurrió frente a una tienda de accesorios para celular ubicada sobre la calle Juárez, donde el equipo eléctrico de la CFE presentó una falla tras un breve corte de energía que fue interpretado por los comerciantes como parte de las condiciones climáticas previas a una tormenta.
La primera explosión fue de forma vertical y no causó daños graves, pero atrajo la atención de personas que se acercaron al lugar, incluidos clientes de la zona y transeúntes.
Sin embargo, minutos después, una segunda explosión de mayor intensidad provocó que el fuego ingresara parcialmente al local, alcanzando parte del interior y causando daños a la mercancía y a la fachada.
Durante este segundo estallido, el aceite caliente del transformador se dispersó, hiriendo a quienes se encontraban observando el suceso. Las víctimas corrieron a resguardarse y pedir ayuda a negocios cercanos.
La propietaria del establecimiento afectado confirmó daños visibles en la lona, la cortina metálica y parte del equipo del negocio, entre ellos una máquina de premios que fue impregnada por el aceite derramado.
En un primer momento se reveló un fragmento sólo de la explosión, sin embargo, al paso de los días salió a la luz un video en el que se ven ambos incidentes descritos:
RYE-