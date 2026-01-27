Revelan red de privilegios privados dentro de la Suprema Corte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno federal exhibió una lista oficial que confirmó lo que por años se sospechó: dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) operaba una red de “trámites no oficiales” financiados con recursos públicos para atender asuntos privados de ministros y ministras.
La información fue presentada en una diapositiva mostrada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con base en datos reconocidos por la propia Corte.
La lista presentada mostró que estos apoyos iban mucho más allá de funciones institucionales. El personal de la Corte gestionaba desde contratos de agua, luz, gas, telefonía y televisión de paga en domicilios particulares, hasta compras de despensa, flores para funerales, reservaciones en hoteles, mesas en restaurantes y estancias vacacionales.
La red de gestiones también incluía pago de tarjetas bancarias, trámites con American Express, manejo de cuentas en tiendas departamentales, recuperación de contraseñas digitales, verificación vehicular y apoyo para importar artículos desde el extranjero.
En el ámbito familiar, se ofrecían servicios como inscripción escolar, pago de colegiaturas, gestión de becas y atención hospitalaria para familiares no directos. Durante la pandemia, incluso se organizaron traslados de personal de enfermería a domicilios privados.
La diapositiva exhibió apoyos para conseguir camas hospitalarias “para personas que se indiquen”, así como servicios de mantenimiento doméstico: reparación de electrodomésticos, jardinería, pintura, alumbrado, drenaje y mudanzas completas.
De los 149 trámites detectados, 59 ya fueron cancelados y 90 permanecen en revisión, según lo informado. La presidenta Sheinbaum subrayó que esta estructura no corresponde a los principios de austeridad ni de justicia social, al tratarse de privilegios financiados por los contribuyentes.
RPO