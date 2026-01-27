Revelan red de privilegios privados dentro de la Suprema Corte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno federal exhibió una lista oficial que confirmó lo que por años se sospechó: dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) operaba una red de “trámites no oficiales” financiados con recursos públicos para atender asuntos privados de ministros y ministras.

La información fue presentada en una diapositiva mostrada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con base en datos reconocidos por la propia Corte.

La lista presentada mostró que estos apoyos iban mucho más allá de funciones institucionales. El personal de la Corte gestionaba desde contratos de agua, luz, gas, telefonía y televisión de paga en domicilios particulares, hasta compras de despensa, flores para funerales, reservaciones en hoteles, mesas en restaurantes y estancias vacacionales.