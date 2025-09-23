Revelan perfil del presunto asesino del CCH Sur: compartió fotos con armas antes del ataque

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades y estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, en la Ciudad de México, identificaron a Lex Ashton “N”, alumno de 19 años, como el presunto responsable del ataque que cobró la vida de Jesús Israel, estudiante de 16 años.
El hecho ocurrió la mañana del lunes 22 de septiembre dentro del plantel, donde Ashton ingresó con una capucha y armado con una navaja. Atacó a su compañero en uno de los pasillos y también hirió a un trabajador de 65 años que intentó detenerlo.
Lo que más ha llamado la atención es que, horas antes del ataque, Ashton publicó en su cuenta de Facebook un inquietante mensaje:
“Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura.”
Además, compartió fotografías en las que aparece con una sudadera negra con la palabra “Bloodbath” (baño de sangre), un pico, dos navajas, un pasamontañas y guantes: los mismos objetos que habría utilizado durante la agresión.
Tras cometer el ataque, el joven subió a un edificio cercano y se lanzó, resultando con fracturas en ambas piernas. Actualmente se encuentra hospitalizado y bajo custodia policial, en espera de que se defina su situación jurídica.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que ya se le investiga por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas. El caso ha generado indignación entre estudiantes, docentes y padres de familia, quienes exigen mayor seguridad en los planteles educativos.
