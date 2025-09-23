Revelan perfil del presunto asesino del CCH Sur: compartió fotos con armas antes del ataque

El hecho ocurrió la mañana del lunes 22 de septiembre dentro del plantel, donde Ashton ingresó con una capucha y armado con una navaja. Atacó a su compañero en uno de los pasillos y también hirió a un trabajador de 65 años que intentó detenerlo.

Lo que más ha llamado la atención es que, horas antes del ataque, Ashton publicó en su cuenta de Facebook un inquietante mensaje:

“Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura.”