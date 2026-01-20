Revelan identidades de los 37 criminales trasladados de México a Estados Unidos

Estos sujetos, con vínculos a diversas organizaciones criminales, enfrentan cargos por narcotráfico, secuestros, extorsión, y otros delitos graves, en una operación que forma parte de los esfuerzos de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.

Es de recordar que esta mañana, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció oficialmente el traslado de los criminales, quienes fueron transportados en aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Los trasladados son: