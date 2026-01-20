Revelan identidades de los 37 criminales trasladados de México a Estados Unidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se confirmara el traslado de 37 criminales de alto impacto a Estados Unidos, se revelaron los nombres de los individuos entregados a las autoridades estadounidenses.
Estos sujetos, con vínculos a diversas organizaciones criminales, enfrentan cargos por narcotráfico, secuestros, extorsión, y otros delitos graves, en una operación que forma parte de los esfuerzos de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.
Es de recordar que esta mañana, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció oficialmente el traslado de los criminales, quienes fueron transportados en aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas.
Los trasladados son:
Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”.
Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”.
Óscar Hernández Flores.
Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27”.
Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”.
Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”.
Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”.
Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”.
Jair Francisco Patrón Tobías, alias “H4” y/o “Crixus”.
Guillermo Isaías Pérez Parra.
Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”.
Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias “T”.
Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “Rojo”.
Eliomar Segura Torres, alias “Helio”.
Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.
Gustavo Adolfo Castro Medina.
Roberto González Hernández, alias “El 04”.
Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”.
María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”.
Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”.
Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”.
Luis Carlos Dávalos López.
Daniel Menera Sierra, alias “Dany”.
Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”.
Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”.
Abraham Macias Mendoza, alias “Don Abraham”.
Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”.
Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”.
José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”.
Juan Carlos Alonso Reyes.
Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”.
Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”.
Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”.
Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “Inge”.
José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”.
José Torres / José Torres Espinoza, alias “Big Joe”.
José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”.
Este operativo, que marca un hito en la cooperación entre México y Estados Unidos, tiene como objetivo debilitar las estructuras de poder de estas organizaciones y garantizar que los responsables de estos delitos enfrenten la justicia en el país vecino.
rmr