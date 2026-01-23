Revelan hallazgo arqueológico más importante de la última década en Oaxaca

Oaxaca, México (MiMorelia.com).- Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la última década se realizó en Oaxaca: una tumba zapoteca que data del año 600 d.C.
El descubrimiento, realizado bajo la supervisión de la Secretaría de Cultura y el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), ha revelado valiosa información sobre la antigua civilización zapoteca, su organización social, rituales funerarios y cosmovisión.
El hallazgo se encuentra en los valles centrales de Oaxaca y destaca no solo por su antigüedad, sino por el excepcional nivel de conservación de los elementos arquitectónicos y las pinturas murales.
La entrada de la tumba está decorada con un búho, símbolo de la muerte, la noche y el poder, mientras que debajo de su pico se ha hallado el rostro pintado de un zapoteco, posiblemente la figura a la que se dedicó el sepulcro.
El diseño arquitectónico es igualmente significativo: la entrada de la tumba está flanqueada por jambas con figuras humanas, que podrían representar a ancestros enterrados en el lugar.
En el interior, una antecámara contiene un friso sobre un dintel, con lápidas de piedra grabadas con nombres calendáricos.
Al fondo, la cámara funeraria está decorada con una pintura mural que muestra una procesión de personas portando bolsas de copal, lo que indica los rituales funerarios realizados en el sitio.
Este descubrimiento, que ya está siendo resguardado y protegido por el Gobierno de México, es también objeto de un meticuloso proceso de restauración y conservación.
Actualmente, los expertos están realizando estudios arqueológicos, epigráficos y antropológicos sobre fragmentos óseos encontrados en la tumba, con el objetivo de obtener más información sobre la vida y las costumbres de los zapotecos.
