Revelan hallazgo arqueológico más importante de la última década en Oaxaca

La entrada de la tumba está decorada con un búho, símbolo de la muerte, la noche y el poder, mientras que debajo de su pico se ha hallado el rostro pintado de un zapoteco, posiblemente la figura a la que se dedicó el sepulcro.

El diseño arquitectónico es igualmente significativo: la entrada de la tumba está flanqueada por jambas con figuras humanas, que podrían representar a ancestros enterrados en el lugar.

En el interior, una antecámara contiene un friso sobre un dintel, con lápidas de piedra grabadas con nombres calendáricos.

Al fondo, la cámara funeraria está decorada con una pintura mural que muestra una procesión de personas portando bolsas de copal, lo que indica los rituales funerarios realizados en el sitio.

Este descubrimiento, que ya está siendo resguardado y protegido por el Gobierno de México, es también objeto de un meticuloso proceso de restauración y conservación.

Actualmente, los expertos están realizando estudios arqueológicos, epigráficos y antropológicos sobre fragmentos óseos encontrados en la tumba, con el objetivo de obtener más información sobre la vida y las costumbres de los zapotecos.