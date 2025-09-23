Revelan conversación clave antes de la muerte de DJ Regio Clown y B-King

Ciudad de México (MiMorelia.com).- A días de confirmarse el hallazgo sin vida de los cantantes Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias DJ Regio Clown, se revelaron los últimos mensajes de WhatsApp que una de las víctimas envió antes de desaparecer.

La conversación fue compartida por el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, y muestra cómo DJ Regio Clown avisó a su pareja sentimental que se dirigía a una reunión con una persona a la que identificó como “El Comandante”, en el Estado de México.

En el intercambio, DJ Regio Clown compartió su ubicación en tiempo real y pidió a su pareja estar atenta, señalando que no confiaba en nadie. También mencionó que estaría acompañado por un hombre llamado Mariano, a quien identificó como “Mariano Escolta”.