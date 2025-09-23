Revelan conversación clave antes de la muerte de DJ Regio Clown y B-King
Ciudad de México (MiMorelia.com).- A días de confirmarse el hallazgo sin vida de los cantantes Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias DJ Regio Clown, se revelaron los últimos mensajes de WhatsApp que una de las víctimas envió antes de desaparecer.
La conversación fue compartida por el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, y muestra cómo DJ Regio Clown avisó a su pareja sentimental que se dirigía a una reunión con una persona a la que identificó como “El Comandante”, en el Estado de México.
En el intercambio, DJ Regio Clown compartió su ubicación en tiempo real y pidió a su pareja estar atenta, señalando que no confiaba en nadie. También mencionó que estaría acompañado por un hombre llamado Mariano, a quien identificó como “Mariano Escolta”.
La conversación también revela que Sergio, una tercera persona mencionada en los mensajes, conocía tanto a Mariano como al llamado “Comandante”, lo que podría ser clave en las investigaciones.
Previo a la cita, ambos músicos habían sido vistos en un gimnasio de la cadena Smart Fit, ubicado en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. De ahí se presume partieron al encuentro en el Estado de México.
De acuerdo con la ficha de búsqueda, los cantantes fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre. Días después, sus cuerpos fueron localizados sin vida, aunque hasta el momento no se han detallado oficialmente las circunstancias de su muerte.
Esta es la transcripción:
DJ Regio Clown: "Amor, ahora voy a una reunión (...) Te voy a mandar mi ubicación en tiempo real (...) Para que estés pendiente".
Pareja: "Amor con mucho cuidado".
DJ Regio Clown: "Sí, bb (sic), tranquila".
Pareja: "Con quién vas a estar, mínimo para saber por cualquier cosa".
DJ Regio Clown: "Con Mariano y el comandante, le dicen comandante. Sergio lo conoce".
Pareja: "Mándame la ubi (sic) para estar al pendiente de ti".
DJ Regio Clown: "No confío en nadie".
