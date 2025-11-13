Revela INAH detalles del incendio en la Zona Arqueológica de Teotihuacan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio ocurrido la noche del 12 de noviembre en las inmediaciones de la Zona Arqueológica de Teotihuacan fue controlado sin daños al patrimonio cultural ni afectaciones humanas, informaron autoridades federales, detalló el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El fuego se originó alrededor de las 20:00 horas en un área de matorrales próxima a la Pirámide de la Luna, en el municipio de San Juan Teotihuacán, Estado de México.
Elementos de la Policía Auxiliar detectaron las llamas y notificaron de inmediato al personal responsable del sitio.
En la atención participaron brigadas del INAH, junto con bomberos y personal de Protección Civil de San Martín de las Pirámides, quienes actuaron con rapidez para sofocar el fuego, que afectó únicamente vegetación seca.
Las estructuras arqueológicas no sufrieron ningún tipo de daño y el sitio continúa abierto al público con operaciones normales, confirmaron autoridades del INAH.
RYE-