Revela INAH detalles del incendio en la Zona Arqueológica de Teotihuacan

Elementos de la Policía Auxiliar detectaron las llamas y notificaron de inmediato al personal responsable del sitio.

En la atención participaron brigadas del INAH, junto con bomberos y personal de Protección Civil de San Martín de las Pirámides, quienes actuaron con rapidez para sofocar el fuego, que afectó únicamente vegetación seca.

Las estructuras arqueológicas no sufrieron ningún tipo de daño y el sitio continúa abierto al público con operaciones normales, confirmaron autoridades del INAH.