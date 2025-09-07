Revela Harfuch identidad de los 14 detenidos por huachicoleo, entre ellos empresarios y marinos

La SSPC indicó que estas personas están vinculadas al uso de documentación falsa, creación de empresas fachada, y maniobras financieras irregulares para facilitar el ingreso de combustible al país. La red fue detectada luego del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, en marzo pasado.

“La operación fue posible gracias al trabajo conjunto con la Marina, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes detectaron depósitos en efectivo, compra de propiedades y otros movimientos que no correspondían con los perfiles de los involucrados”, explicó García Harfuch.

Como parte de las acciones, 20 personas físicas y morales fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, al estar directamente relacionadas con esta red.

Por su parte, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, reiteró que en la institución “no hay espacio para la impunidad” y que se reforzarán los controles internos.