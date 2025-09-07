Revela Harfuch identidad de los 14 detenidos por huachicoleo, entre ellos empresarios y marinos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en voz de su titular Omar García Harfuch, reveló nuevos detalles sobre la red de contrabando de combustible desmantelada recientemente, incluyendo la identidad de 14 personas detenidas en operativos realizados en Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.
García Harfuch explicó que los detenidos están relacionados con una compleja estructura delictiva dedicada al robo y traslado ilegal de hidrocarburos. Entre ellos se encuentran tres empresarios, cinco elementos activos de la Secretaría de Marina, un exmarino en retiro y cinco exfuncionarios de Aduanas.
Los detenidos fueron identificados como:
Manuel Roberto ‘N’
Climaco ‘N’
Humberto Enrique ‘N’
Sergio ‘N’
Carlos de Jesús ‘N’
Fernando ‘N’
Francisco Javier ‘N’
Éndira Xóchitl ‘N’
Perla Elizabeth ‘N’
Natalia ‘N’
Ismael ‘N’
Anuar ‘N’
Héctor Manuel ‘N’
José ‘N’
La SSPC indicó que estas personas están vinculadas al uso de documentación falsa, creación de empresas fachada, y maniobras financieras irregulares para facilitar el ingreso de combustible al país. La red fue detectada luego del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, en marzo pasado.
“La operación fue posible gracias al trabajo conjunto con la Marina, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes detectaron depósitos en efectivo, compra de propiedades y otros movimientos que no correspondían con los perfiles de los involucrados”, explicó García Harfuch.
Como parte de las acciones, 20 personas físicas y morales fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, al estar directamente relacionadas con esta red.
Por su parte, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, reiteró que en la institución “no hay espacio para la impunidad” y que se reforzarán los controles internos.
En tanto, el fiscal general Alejandro Gertz Manero recordó que la investigación tiene su origen en una denuncia interpuesta hace dos años por el entonces titular de la Semar, almirante Rafael Ojeda, derivada de diversas irregularidades detectadas en áreas estratégicas.
La SSPC informó que las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones.
rmr