Retiran murales en Tlaxcala por errores en símbolos patrios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el pasado fin de semana, las autoridades de Tlaxcala colocaron murales monumentales en el Palacio de Gobierno y en el Congreso del Estado para conmemorar el mes patrio. Sin embargo, errores en las imágenes generaron críticas generalizadas en redes sociales.

En el mural del Palacio de Gobierno, uno de los personajes históricos aparece representado con seis dedos en una mano.