Retiran murales en Tlaxcala por errores en símbolos patrios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el pasado fin de semana, las autoridades de Tlaxcala colocaron murales monumentales en el Palacio de Gobierno y en el Congreso del Estado para conmemorar el mes patrio. Sin embargo, errores en las imágenes generaron críticas generalizadas en redes sociales.
En el mural del Palacio de Gobierno, uno de los personajes históricos aparece representado con seis dedos en una mano.
En el Congreso del Estado, se exhibió un mural con un águila calva, emblema de los Estados Unidos, en lugar de la tradicional águila real mexicana.
Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, donde usuarios criticaron la falta de cuidado en la representación de los símbolos patrios. Ante la polémica, las autoridades estatales optaron por retirar los murales para evitar mayor controversia.
