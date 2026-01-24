Retiran fórmulas infantiles Alula Gold por riesgo a la salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por el retiro del mercado de diversos productos de la marca Alula® Gold, tras detectarse una posible contaminación con Bacillus cereus en uno de los ingredientes utilizados durante su elaboración.

De acuerdo con la autoridad, la medida fue aplicada a productos fabricados por la empresa Sanulac Nutrición México, S. de R.L. de C.V., correspondientes a fórmulas para lactantes y alimentos para niños de corta edad, importados desde Francia.

La Cofepris detalló que la bacteria detectada puede producir una toxina que representa un riesgo para la salud, especialmente en población infantil, por lo que el retiro se realiza bajo el principio precautorio.

Los productos involucrados son los siguientes:

Alula® Gold Premium 1

Alula® Gold Premium 2

Alula® Gold Premium 3

Alula® Gold Comfort Kid Premium

Alula® Gold Comfort Premium

La alerta aplica únicamente a los números de lote y fechas de caducidad especificados por la autoridad sanitaria.