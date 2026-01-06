Retienen a diputada en EU; le confiscan efectivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alejandra Ang Hernández, diputada local de Morena en el Congreso de Baja California y presidenta de la Comisión de Fiscalización, fue detenida y retenida por autoridades estadounidenses en la garita de Calexico, tras presuntamente ocultar una suma considerable de dinero en efectivo dentro de su vehículo.

De acuerdo con versiones difundidas por medios regionales, fuentes internas del partido y publicaciones en redes sociales, la legisladora intentaba cruzar a Estados Unidos por la garita nueva de Mexicali cuando fue interceptada por agentes de Customs and Border Protection (CBP). Durante la inspección, los oficiales habrían localizado entre 10 mil y 20 mil dólares, ocultos en dos compartimentos distintos —uno en la parte frontal y otro en la parte trasera— de una camioneta GMC Yukon blanca, propiedad de la diputada.

Las cifras varían según la fuente y el tipo de cambio del día, pero el monto equivaldría a entre 179 mil y más de 357 mil pesos mexicanos. Lo que permanece constante es un elemento clave: la imposibilidad de la legisladora para justificar el origen y destino del efectivo, condición que derivó en la confiscación inmediata del dinero por parte de las autoridades estadounidenses.