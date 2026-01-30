Resuelve INE 27 Procedimientos Ordinarios Sancionadores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió 27 Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS); de estos, 18 corresponden a afiliaciones o desafiliaciones indebidas por parte de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano y Morena.

Los casos involucran a 85 personas, una de ellas relacionada con el registro de un ciudadano como representante ante una mesa directiva de casilla. En 10 procedimientos, la autoridad electoral acreditó la infracción, razón por la cual se impusieron multas por poco más de tres millones 650 mil pesos, las cuales quedaron firmes tras su aprobación.

En otros dos asuntos de afiliación indebida, el máximo órgano de dirección declaró la caducidad de la potestad sancionadora, al exceder los dos años de investigación. Asimismo, en seis casos no se tuvo por acreditada la infracción en contra de los partidos políticos involucrados, toda vez que presentaron las cédulas de afiliación correspondientes.

En relación con siete asuntos, derivados de dos denuncias, así como de vistas realizadas por distintas áreas del INE y el otrora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se determinó dejar firme la caducidad de la potestad sancionadora.

Elección extraordinaria en Tamiahua, Veracruz

En otro punto de la sesión, y en acatamiento a lo dispuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General aprobó el Plan Integral y el Calendario de Coordinación para la elección extraordinaria del municipio de Tamiahua, Veracruz, cuya Jornada Electoral se llevará a cabo el próximo 29 de marzo.

Dicho plan articula las acciones entre el INE, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz y los órganos desconcentrados, con el objetivo de garantizar la correcta preparación, desarrollo y conclusión del Proceso Electoral Local Extraordinario 2026, bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad y paridad de género.