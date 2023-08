Restos hallados en finca no corresponden a jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno: Enrique Alfaro

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).- Los restos calcinados en una finca, en la localidad de Las Trojes, en Lagos de Moreno, no corresponden a los cinco jóvenes desaparecidos, señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

"Ya hay elementos para decir que esas cualidades no corresponden a los jóvenes, incluso ya he platicado con los papás. Pediría que en esos temas los detalles pueda darlos la Fiscalía, pero sí puedo adelantar que en principio esas osamentas no corresponden a los jóvenes", señaló el mandatario estatal.

Enrique Alfaro indicó las muestras de ADN que analizaron los peritos especializados no son de Roberto Olmeda, Uriel Galván, Jaime Martínez, Dante Cedillo y Diego Lara, desaparecidos desde el pasado 11 de agosto.

Añadió que sigue en proceso la identificación de otros restos óseos hallados el pasado lunes en otro predio, donde además se encontraron machetes y una motosierra.

Hasta el momento, lo que se sabe del caso es que un grupo de la delincuencia organizada puede estar involucrado en la desaparición de los jóvenes de entre 19 y 21 años.

Finalmente el gobernados señaló que insisten en que el caso se atraído por la Fiscalía General de la República por el hecho de presunta implicación de la delincuencia organizada.

"Detrás de esto hay un tema de delincuencia y que la Fiscalía General de la República tiene que atraer el caso y no lo ha hecho.

AC