Restablecen al 100% el servicio de agua en Veracruz, tras derrame en ducto de Pemex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que concluyeron los trabajos de limpieza en el municipio de Álamo, Veracruz, tras la fuga registrada en un oleoducto de 30 pulgadas de diámetro, perteneciente al tramo Poza Rica–Madero–Cadereyta. Con estas acciones, se logró restablecer en su totalidad el servicio de agua, según informó la empresa estatal este 24 de octubre.

De acuerdo con Pemex, un total de 135 personas participaron en las labores de remediación, que incluyeron limpieza especializada y medidas de contención en cuerpos de agua cercanos a la zona del derrame.

La paraestatal detalló que, entre las acciones efectuadas, destacan: