Restablecen al 100% el servicio de agua en Veracruz, tras derrame en ducto de Pemex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que concluyeron los trabajos de limpieza en el municipio de Álamo, Veracruz, tras la fuga registrada en un oleoducto de 30 pulgadas de diámetro, perteneciente al tramo Poza Rica–Madero–Cadereyta. Con estas acciones, se logró restablecer en su totalidad el servicio de agua, según informó la empresa estatal este 24 de octubre.
De acuerdo con Pemex, un total de 135 personas participaron en las labores de remediación, que incluyeron limpieza especializada y medidas de contención en cuerpos de agua cercanos a la zona del derrame.
La paraestatal detalló que, entre las acciones efectuadas, destacan:
Colocación de seis nuevas barreras marinas
Instalación de nueve cordones oleofílicos (dispositivos para absorber hidrocarburos)
Limpieza de gaviones en la zona afectada
Habilitación de celdas de almacenamiento temporal para residuos contaminados
Revisión y fortalecimiento de las barreras de protección en la bocatoma de agua
Pruebas de bombeo para verificar la calidad y continuidad del suministro
En comunicados previos, Pemex explicó que la fuga fue provocada por las lluvias recientes en la región, las cuales afectaron la integridad del ducto. La respuesta fue inmediata para contener el hidrocarburo y evitar una mayor afectación ambiental y al sistema de abastecimiento de agua.
Con la restauración total del servicio y el cierre de las acciones de limpieza, Pemex reafirma su compromiso con la atención oportuna de emergencias ambientales y la protección de las comunidades cercanas a su infraestructura.
