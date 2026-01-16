Rescate de mujer en Colima termina con 5 elementos quemados con ácido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinco elementos de seguridad —dos policías municipales y tres marinos— resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado luego de ser atacados con un líquido corrosivo, presuntamente ácido sulfúrico, durante un operativo por violencia familiar en una vivienda de la colonia Villa Izcalli, en Villa de Álvarez, Colima.

El hecho se registró alrededor de las 16:00 horas del lunes 14 de enero, cuando los elementos acudieron en atención a un llamado al número de emergencias 911, emitido por la madre del presunto agresor.

Al arribar, la mujer permitió el ingreso de los uniformados para intervenir ante el comportamiento agresivo de su hijo, un hombre de aproximadamente 40 años. Al ingresar al domicilio el sujeto roció un líquido corrosivo a los agentes, provocando graves lesiones y daños en su indumentaria.

Tras solicitar refuerzos, otros elementos y una unidad de Protección Civil acudieron al lugar. Los cinco lesionados fueron trasladados a una clínica, donde su estado de salud se reporta como estable, aunque permanecerán hospitalizados por la gravedad de las quemaduras.

El presunto agresor fue detenido en el sitio y quedó a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el delito de lesiones calificadas y los que resulten. Además, se realiza una valoración psiquiátrica a solicitud de sus familiares.

BCT