Rescatan más de 2 mil tortugas en Jalisco y decomisan toneladas de aletas de tiburón y buches de totoaba

Inspectores federales localizaron ejemplares en peligro y toneladas de producto marino ocultos en domicilios de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguraron más de 2 mil 300 tortugas, 2 mil 200 kilogramos de productos marinos —incluyendo aletas de tiburón y buche de totoaba—, así como tres loros frente blanca y tres iguanas verdes, durante un operativo contra el tráfico ilegal de especies en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Las diligencias se realizaron entre el 23 y el 28 de septiembre, en atención a una solicitud de la FGR y con la participación de inspectores especializados de la Profepa, quienes se encargaron de la identificación, cuantificación y traslado de los ejemplares.

En uno de los cateos, realizado la madrugada del 25 de septiembre, se hallaron 2,339 tortugas, 252 kilogramos de pepino de mar y 2,271 kilogramos de productos marinos, entre ellos aletas de tiburón y buches de totoaba, especies protegidas por la legislación mexicana y listadas en la Convención CITES.

Una segunda diligencia, efectuada el 28 de septiembre, permitió el aseguramiento de tres loros frente blanca (Amazona albifrons) y tres iguanas verdes (Iguana iguana), ambas especies incluidas en el Apéndice II de la CITES y en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Los animales fueron trasladados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), mientras que los ejemplares sin vida permanecen bajo resguardo para determinar las causas de su muerte.

