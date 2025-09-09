Rescatan a perrito “Apolo” en CDMX; ahora su dueño denuncia a los periodistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rescate de un perro de raza Husky, en presuntas condiciones de hacinamiento en un domicilio de la alcaldía Azcapotzalco, derivó en un proceso legal contra los dos periodistas que lo auxiliaron.
El caso se difundió en redes sociales, donde usuarios denunciaron que el animal, al que llamaron “Apolo”, llevaba varios días sin alimento ni supervisión. Ante la falta de acción inmediata por parte de las autoridades, posteriormente los periodistas Laura Sánchez y Oscar Balmen anunciaron que habían rescatado al perro.
Sin embargo, horas después informaron que el propietario del can presentó una denuncia en su contra por allanamiento de morada y asociación delictuosa.
Un día antes, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT) acudió al domicilio, aunque únicamente dejó una notificación en la puerta.
El caso ha generado reacciones encontradas en redes sociales, donde algunos defienden la acción de los periodistas bajo un criterio humanitario, mientras que otros subrayan la importancia de seguir los cauces legales para este tipo de denuncias.
BCT