Rescatan a perrito “Apolo” en CDMX; ahora su dueño denuncia a los periodistas

El caso se difundió en redes sociales, donde usuarios denunciaron que el animal, al que llamaron “Apolo”, llevaba varios días sin alimento ni supervisión. Ante la falta de acción inmediata por parte de las autoridades, posteriormente los periodistas Laura Sánchez y Oscar Balmen anunciaron que habían rescatado al perro.

Sin embargo, horas después informaron que el propietario del can presentó una denuncia en su contra por allanamiento de morada y asociación delictuosa.