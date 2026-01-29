Rescatan a mujer al borde de un puente en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una escena de tensión y solidaridad se vivió en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México, luego de que una mujer fuera rescatada cuando se encontraba al borde de un puente peatonal, cerca de la estación Peñón Viejo de la Línea A del Metro.
De acuerdo con las imágenes, la mujer permanecía sentada en el borde del puente, a varios metros de altura sobre el paso vehicular. Al percatarse de la situación, transeúntes y automovilistas detuvieron su marcha y se acercaron para ayudar.
Incluso, una pipa de gasolina fue colocada justo debajo del puente con la intención de amortiguar una posible caída. Algunos hombres subieron al techo del vehículo para alcanzar a la mujer y sujetarla, mientras otras personas brindaban apoyo desde el suelo.
En el video también se observa la intervención de dos policías auxiliares, quienes lograron sostener uno de los brazos de la mujer y coordinarse con los civiles para bajarla con cuidado.
Tras varios segundos de tensión, la mujer fue puesta a salvo y descendida al nivel de la calle, mientras el tráfico permanecía detenido de forma momentánea.
RPO