Rescatan a mujer al borde de un puente en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una escena de tensión y solidaridad se vivió en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México, luego de que una mujer fuera rescatada cuando se encontraba al borde de un puente peatonal, cerca de la estación Peñón Viejo de la Línea A del Metro.

De acuerdo con las imágenes, la mujer permanecía sentada en el borde del puente, a varios metros de altura sobre el paso vehicular. Al percatarse de la situación, transeúntes y automovilistas detuvieron su marcha y se acercaron para ayudar.