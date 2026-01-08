Rescatan a lobo marino enmallado en Sonora; presentaba desnutrición

Enmallada y desnutrida

El ejemplar, de aproximadamente 23 kilos, presentaba signos de desnutrición y estaba enredado en redes o cuerdas plásticas en al menos cuatro puntos del cuerpo. La operación de desenmalle fue realizada con éxito por el Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C., con sumo cuidado para evitar dañar órganos internos.

En recuperación para su liberación

Actualmente, el lobo marino se encuentra en recuperación tras salir de la anestesia. Se espera que en los próximos días comience a alimentarse por sí sola para evaluar su reintegración al hábitat natural.