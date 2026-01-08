Rescatan a lobo marino enmallado en Sonora; presentaba desnutrición

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven hembra de lobo marino fue rescatada por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en costas de Sonora, luego de varios días de búsqueda tras reportes ciudadanos que alertaron sobre su presencia en condiciones de peligro.
El ejemplar, de aproximadamente 23 kilos, presentaba signos de desnutrición y estaba enredado en redes o cuerdas plásticas en al menos cuatro puntos del cuerpo. La operación de desenmalle fue realizada con éxito por el Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C., con sumo cuidado para evitar dañar órganos internos.
Actualmente, el lobo marino se encuentra en recuperación tras salir de la anestesia. Se espera que en los próximos días comience a alimentarse por sí sola para evaluar su reintegración al hábitat natural.
En el operativo participaron pescadores de la comunidad de La Manga, voluntarios ciudadanos, la Policía Municipal de Guaymas y la embarcación “Yates Victory San Carlos”, lo que permitió localizar al animal y trasladarlo de forma segura al centro de atención especializado.
