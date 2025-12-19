Rescatan a león amarrado a un árbol en Nayarit; no tenía garras y presentaba lesiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un león de aproximadamente dos años de edad fue rescatado por autoridades ambientales tras ser localizado encadenado a un árbol, en un predio agrícola del municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El hallazgo ocurrió en una zona dedicada al cultivo de agave, un entorno completamente ajeno a la vida silvestre del felino. Por ello, se activaron los protocolos de manejo y seguridad, debido al riesgo que representaba tanto para la población como para el propio animal.

Durante la revisión inicial, personal de la Profepa detectó lesiones visibles en el cuello del ejemplar provocadas por el encadenamiento, además de que el león no contaba con garras. Fue asegurado de inmediato y trasladado a un recinto especializado para su resguardo y atención médica.