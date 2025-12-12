Rescatan a joven reportada como desaparecida; estaba oculta en una bocina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de más de dos semanas desaparecida, Yareth Alexandra, alumna del Conalep Tecámac, fue localizada con vida dentro de una bocina de madera, durante un operativo realizado en una vivienda del fraccionamiento Ex Hacienda de Paula, en el municipio de Temascalapa, Estado de México.

La joven de 17 años de edad había sido reportada como desaparecida desde el pasado 28 de noviembre, tras salir de clases sin dejar rastro. Su familia denunció la desaparición, lo que activó los protocolos de búsqueda de personas en coordinación entre la Policía de Ecatepec y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las investigaciones permitieron rastrear una vivienda donde, tras solicitar una orden de cateo, los elementos de seguridad ingresaron y encontraron a Yareth Alexandra encerrada dentro de una bocina de gran tamaño, ubicada en una de las habitaciones del inmueble.