Rescatan a joven reportada como desaparecida; estaba oculta en una bocina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de más de dos semanas desaparecida, Yareth Alexandra, alumna del Conalep Tecámac, fue localizada con vida dentro de una bocina de madera, durante un operativo realizado en una vivienda del fraccionamiento Ex Hacienda de Paula, en el municipio de Temascalapa, Estado de México.
La joven de 17 años de edad había sido reportada como desaparecida desde el pasado 28 de noviembre, tras salir de clases sin dejar rastro. Su familia denunció la desaparición, lo que activó los protocolos de búsqueda de personas en coordinación entre la Policía de Ecatepec y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Las investigaciones permitieron rastrear una vivienda donde, tras solicitar una orden de cateo, los elementos de seguridad ingresaron y encontraron a Yareth Alexandra encerrada dentro de una bocina de gran tamaño, ubicada en una de las habitaciones del inmueble.
De acuerdo con reportes preliminares, la joven fue privada de su libertad y se mantenía cautiva desde el día de su desaparición.
Durante el operativo, tres hombres fueron detenidos dentro del domicilio. Autoridades informaron que uno de ellos mantenía una relación previa de conocimiento con la víctima, aunque no se han detallado las circunstancias exactas.
Los tres individuos fueron trasladados al Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.
Por su parte, Yareth Alexandra fue llevada a un hospital de la región para recibir atención médica y psicológica.
La Fiscalía del Estado de México continúa con las investigaciones para esclarecer el caso y brindar protección integral a la víctima.
mrh