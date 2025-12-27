Rescatan a jaguar en casa de Jilotepec; Profepa confirma que estaba en peligro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató a un jaguar (Panthera onca) que era mantenido de forma irregular dentro de un domicilio en el municipio de Jilotepec, en el Estado de México.
El operativo se llevó a cabo durante un cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR). Al revisar al felino, especialistas determinaron que no tenía ningún tipo de marcaje o registro legal, por lo que se procedió a su aseguramiento.
El jaguar fue sedado para verificar su estado de salud y, posteriormente, trasladado a un sitio autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde se cuenta con infraestructura y personal capacitado para el manejo de felinos silvestres.
La Profepa recordó que el jaguar se encuentra en peligro de extinción, según la NOM-059-SEMARNAT-2010, y está incluido en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo cual prohíbe su comercialización y tenencia ilegal.
Hasta el momento no se ha informado si hay personas detenidas o investigadas por la posesión del ejemplar. Las autoridades continúan con el seguimiento legal del caso.
