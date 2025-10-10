Rescatan a abuelito y sus 13 lomitos atrapados bajo un puente en Veracruz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de las severas lluvias que han azotado a Veracruz, un adulto mayor y sus 13 perros fueron rescatados tras quedar atrapados bajo un puente en el municipio de Álamo.

Los hechos ocurrieron en el puente José López Portillo, que cruza el río Pantepec. El hombre, quien vive en situación vulnerable y se dedica a la pepena, habitaba debajo del puente junto a sus animales de compañía cuando el nivel del agua comenzó a subir peligrosamente.

Gracias a la rápida acción de Protección Civil y vecinos solidarios, el adulto mayor y sus 13 perritos fueron rescatados con vida y se encuentran fuera de peligro, aunque visiblemente afectados por el susto y las condiciones climáticas.