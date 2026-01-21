Rescatan 107 aves en tianguis de Morelos; incluían loros, tordos y cardenales

Yecapixtla, Morelos (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la Policía Municipal, aseguró 107 aves silvestres que eran vendidas ilegalmente en el tianguis ganadero de Yecapixtla, Morelos.

El operativo se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la comercialización de fauna silvestre sin la documentación legal requerida. Durante la inspección, se localizó un puesto ambulante con diversas especies en jaulas, lo que derivó en la detención de dos personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República.

🐥 Especies aseguradas

Entre las aves rescatadas se encontraron:

13 psitácidos mexicanos (como loros y pericos), cuya venta está prohibida desde 2008.

6 clarines y un trogón collaris , ambos enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en CITES.

87 ejemplares de gorriones americanos, tordos cabeza amarilla y cardenales, cuya venta también requiere acreditar origen legal.

🏥 Atención veterinaria y dictamen pericial

Las aves fueron trasladadas a las instalaciones de Profepa en Morelos, donde quedaron bajo observación médica. Uno de los ejemplares, un trogón, presenta una infección respiratoria severa y otros muestran afectaciones por hacinamiento.