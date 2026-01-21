Rescatan 107 aves en tianguis de Morelos; incluían loros, tordos y cardenales

Yecapixtla, Morelos (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la Policía Municipal, aseguró 107 aves silvestres que eran vendidas ilegalmente en el tianguis ganadero de Yecapixtla, Morelos.
El operativo se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la comercialización de fauna silvestre sin la documentación legal requerida. Durante la inspección, se localizó un puesto ambulante con diversas especies en jaulas, lo que derivó en la detención de dos personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República.
Entre las aves rescatadas se encontraron:
13 psitácidos mexicanos (como loros y pericos), cuya venta está prohibida desde 2008.
6 clarines y un trogón collaris, ambos enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en CITES.
87 ejemplares de gorriones americanos, tordos cabeza amarilla y cardenales, cuya venta también requiere acreditar origen legal.
Las aves fueron trasladadas a las instalaciones de Profepa en Morelos, donde quedaron bajo observación médica. Uno de los ejemplares, un trogón, presenta una infección respiratoria severa y otros muestran afectaciones por hacinamiento.
Se determinará si pueden ser reintegradas a su hábitat o canalizadas a Unidades de Manejo Ambiental (UMA) o PIMVS autorizados.
Profepa también elaborará un dictamen técnico pericial para cuantificar el daño ambiental y coadyuvar en el proceso legal.
El tráfico ilegal de fauna silvestre es un delito que se castiga con entre uno y nueve años de prisión, además de multas que van de 300 a 3 mil días de salario, conforme al Código Penal Federal.
SHA