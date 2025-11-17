¿Reprimir o contener? Marcha Generación Z deja dudas y lesionados

Desde el sur del país, donde realiza una gira, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los actos violentos, pero dirigió su mensaje exclusivamente contra los grupos encapuchados que causaron destrozos, sin pronunciarse sobre el actuar policiaco.

En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Vázquez Camacho, aseguró que “no hubo represión”. Reconoció públicamente a los elementos policiales que “actuaron de forma ejemplar” al contener a quienes derribaron vallas y lanzaron objetos, afirmando que su actuación fue en respuesta a agresiones y no una acción ofensiva.